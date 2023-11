MeteoWeb

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Capisco che a destra non vada di moda la democrazia per la scelta delle leadership. Noi siamo molto orgogliosi di essere l’unico partito non personale e non familiare in questo Paese. Un partito che si apre ai suoi elettori per decidere una linea e una leadership, cominci a farlo anche la destra”. Così Elly Schlein a Di MArtedì su La7.