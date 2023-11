Pd: Siracusano, ‘Bottari politica appassionata, sincero cordoglio’

MeteoWeb

Roma, 15 nov (Adnkronos) – “Sincero cordoglio per la scomparsa di Angela Bottari, già deputata del Pci per tre legislature e protagonista indiscussa della vita politica siciliana e messinese”. Lo dice Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

“Fondamentale il suo impegno parlamentare contro la violenza sulle donne, e per l?abolizione del cosiddetto delitto d?onore e del matrimonio riparatore. Pur da posizioni politiche assai distanti ho sempre ammirato la passione, l?impegno civico e la dedizione alla cura della cosa pubblica con i quali ha vissuto la sua vita. Un affettuoso abbraccio alla famiglia”, aggiunge.