Rai: Gasparri, ‘pentito della carota in Vigilanza? No, la tv del rancore non funziona’

MeteoWeb

Taormina, 18 nov. (Adnkronos) – “Io pentito per il gesto alla Commissione di Vigilanza? Assolutamente no. Perché la televisione del rancore non funziona”. Così il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri replica ai giornalisti che, a margine della convention di Fi a Taormina (Messina) gli chiedono se si è pentito del gesto in Commissione parlamentare di Vigilanza Rai quando nel corso dell’audizione del conduttore del programma di inchiesta Report, Sigfrido Ranucci, ha mostrato una bottiglietta di cognac e una carota dicendo: “Se ha bisogno di farsi coraggio, qui non mangiamo nessuno, non c’è patibolo”.