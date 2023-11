MeteoWeb

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Il metodo è la scelta degli amici e di quelli politicamente più vicini. Non c’è logica aziendale in quello che sta facendo il governo sulla Rai, infatti crollano gli ascolti è una perdita per tutto il Paese. Per questo noi stiamo preparando una riforma per rendere indipendente la Rai”. Così Elly Schlein a Di Martedì su La7.