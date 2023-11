Riforme: Foti, ‘chi grida a scandalo si contraddice da solo’

MeteoWeb

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – L?accusa di volere i pieni poteri ?ci viene mossa dalla sinistra che ha votato la riforma Renzi. Gran parte di coloro che oggi gridano allo scandalo sono gli stessi che hanno votato il titolo V della Costituzione, che è passato con tre voti di scarto. Si contraddicono da soli. Ma poi perché si può eleggere direttamente un sindaco e un governatore e il presidente del Consiglio no??. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fdi a Montecitorio, in un?intervista con Libero nella quale afferma che la legge elettorale ?sarà figlia della modifica della Costituzione?.

Per quanto riguarda i tempi, ?sicuramente le modifiche costituzionali non si possono fare prima delle Europee. Ci vogliono dei tempi tecnici. Poi dubito che ci saranno i due terzi del Parlamento, quindi si andrà al referendum. Ma noi stiamo al governo 5 anni, non 5 giorni?, si dice convinto.