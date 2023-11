Riforme: Meloni, ‘governi a casa dopo un anno e mezzo producono debolezza’

MeteoWeb

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Tutti i politici italiani sono peggiori di quelli francesi e tedeschi” dove c’è maggiore stabilità di governo “oppure qualcosa non ha funzionato nel sistema. Quello che non ha funzionato è l’orizzonte di legislatura: quando è limitato si tende a privilegiare quello che torna in termini di consenso” in tempi brevi “piuttosto che una strategia” di lungo periodo. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Cdm.

“L’assenza di stabilità crea problemi di credibilità a livello internazionale nella continuità dei nostri progetti e della nostra interlocuzione. Quando si ha un orizzonte di legislatura breve, un orizzonte di un anno e mezzo” questo “produce una debolezza strutturale della politica”.