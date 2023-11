Riforme: opposizioni, ‘iter parte da Senato, serve capigruppo urgente’**

MeteoWeb

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Pd, Alleanza Verdi e Sinistra e M5S sono intervenuti in aula alla Camera per chiedere se sia vero che l’iter delle riforme partirà dal Senato e non da Montecitorio e hanno chiesto la convocazione di una capigruppo urgente. “La motivazione” di questa decisione, ha detto in aula Simona Bonafè del Pd, “sarebbe dovuta all’appartenenza politica del presidente della Camera e di quello della prima commissione che non darebbero sufficienti garanzie sull’iter del provvedimento. Se così fosse sarebbe di una gravità inaudita e per questo chiediamo che venga convocata con urgenza una capigruppo”. Una richiesta a cui si è associato Marco Grimaldi di Avs e Alfonso Colucci dei 5 Stelle.