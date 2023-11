Riforme: Renzi, ‘penso che non se ne farà nulla’**

MeteoWeb

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Io penso che non si andrà da nessuna parte”. Così Matteo Renzi al Festival de Linkiesta sulle riforme. “E’ una proposta che Meloni ha tirato un po’ via… In Parlamento cercheremo di migliorarla, anche perchè peggiorarla non si può”. Renzi si sofferma sul fatto che non ci sia il potere di nomina e revoca de ministri nella proposta del governo e sul meccanismo del ‘secondo premier’, quello in caso il presidente eletto cada o si dimetta: “Con questa proposta voti Meloni e ti becchi Lollobrigida. C’è un limite a tutto. E’ pasticciata”.