Riforme: Schlein, ‘governare non è cambiale in bianco a uomo o donna sola al comando’**

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “C’è uno scenario generale piuttosto eloquente: una seria di scelte e comportamenti che tradiscono il retropensiero della destra: l’insofferenza verso le parti sociali, l’opposizione vista come un intralcio, la magistratura come un ostacolo, il controllo dell’informazione, l’occupazione della cultura. Come se governare fosse una specie di cambiale in bianco e i pesi e contrappesi della Costituzione fossero solo fastidiosi freni all’uomo o alla donna sola al comando. L’Italia ha già dato e non è andata bene”. Così Elly Schlein alla Direzione Pd.