MeteoWeb

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Noi abbiamo chiarito che non siamo disponibili sull’elezione diretta del presidente della Repubblica e del premier. Non facciamo l’errore che risolviamo i problemi del Paese cambiando la Costituzione con una riforma pericolosa. E non hanno fatto questa riforma per venire incontro a noi. Le nostre proposte non le hanno prese”. Così Elly Schlein a Piazza Pulita su LA7.