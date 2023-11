Salario minimo: Schlein, ‘siamo a antipasto del premierato, giorno triste per la democrazia’**

MeteoWeb

Roma, 28 nov (Adnkronos) – “Non esiste al mondo che una legge di iniziativa parlamentare delle opposizioni si trasformi in una delega al governo. Questo è a tutti gli effetti un antipasto di premierato, una leva per svuotare il Parlamento delle sue prerogative e per mortificare i diritti delle minoranze ad avanzare proposte”. Lo dice la segretaria del partito democratico Elly Schlein, sul salario minimo.

“Una delega dove il salario minimo scompare, dove non è individuata alcuna soglia al di sotto della quale lavorare non è dignitoso, dove si viene meno al principio dei contratti comparativamente più rappresentativi spalancando le porte anche a quelli pirata e dove si insinua pericolosamente persino la rottura del tabù delle gabbie salariali”, prosegue.

“La delega nei fatti certifica l?ennesimo rinvio di sei mesi. Ma le persone che prendono 5 euro all?ora di salario non possono aspettare. Il Governo decide di sfilare la discussione al Parlamento e di accentrare per non decidere. Non hanno nemmeno il coraggio di bocciare il salario minimo alla luce del sole e invece si sono dati a una fuga ingloriosa. Un giorno davvero triste e buio per la democrazia”, conclude Schlein.