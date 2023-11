Sci: Cdm donne, Gut-Behrami vince gigante di Killington, sesta Brignone e nona Goggia

MeteoWeb

Killington, 25 nov. (Adnkronos) – Lara Gut-Behrami si è imposta nello slalom gigante femminile di Coppa del Mondo di Killington. La svizzera ha chiuso con il crono di 1.53.05, davanti alla neozelandese Alice Robinson, che aveva chiuso in testa la prima manche, e la statunitense Mikaela Shiffrin. Sesto posto per l’azzurra Federica Brignone, nona Sofia Goggia, mentre è uscita nella seconda manche l’altra azzurra Marta Bassino che aveva chiuso quarta la prima manche. La Gut-Behrami ha trovato la 39esima vittoria in carriera e ora in classifica la Shiffrin guida con 250 punti davanti a Gut-Behrami con 200, terza Hector con 195.