MeteoWeb

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Casa, sanità, mutui e lavoro: questioni che riguardano da vicino milioni di italiani. Al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori scesi in piazza per far sì che questi temi tornino al centro dell?attenzione. Si risponda con i fatti invece che cercando di mettere il bavaglio”. Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, su twitter,