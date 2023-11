Sciopero: Bombardieri, ‘recuperare potere d’acquisto salari’

MeteoWeb

Palermo, 20 nov. (Adnkronos) – “C’è un tema che riguarda i salari, i lavoratori dipendenti, i pensionati. C’è una perdita del potere di acquisto di oltre il 15%. Chiediamo che il Governo si preoccupi intanto di far recuperare il potere di acquisto alle tante persone che non arrivano alla fine del mese”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, intervenendo a Siracusa allo sciopero proclamato da Cgil e Uil per l’aumento dei salari, l’estensione dei diritti e contro la legge di Bilancio. “Poi c’è un tema che riguarda il lavoro e la sicurezza: si continua a morire sul lavoro”, ha concluso.