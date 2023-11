Sciopero: Orlando (Pd), ‘no lezioni di stakanovismo da Salvini’

MeteoWeb

Roma, 15 nov (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto conto del perché si limiti il diritto di sciopero quando nelle settimane scorse lo stesso diritto è stato esercitato nello stesso settore senza che la commissione garante per gli scioperi, nominata dal presidente del Senato e dal presidente della Camera, eccepisse nulla”. Lo ha detto il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando a Agorà su RaiTre.

“Si tratta di capire perché si è creato un diverso trattamento tra due forme di sciopero che portano ad eguali disagi. L’una era però per rivendicazioni specifiche di settore, questa è più complessiva sulla manovra economica. Sarà interessante capire perché in quest’ultimo caso si è impedito l’esercizio pieno del diritto di sciopero mentre nei casi precedenti no”, ha proseguito.

“Penso che i temi sono tutti posti dalla legge che limita il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. La moralistica valutazione su che giorno fare lo sciopero francamente non deve competere ad altri se non al sindacato che si assumerà le responsabilità del caso. Nella nostra Costituzione lo sciopero lo dichiarano i sindacati in modo assolutamente libero se non nei casi che sono disciplinati dalla legge”, ha spiegato Orlando.

(Adnkronos) – “Comunque parliamo di lavoratori che rinunciano ad una giornata di stipendio. È giusto che non vadano a gravare i disagi su categorie più deboli e che non hanno alternative per muoversi, ma le lezioni di stakanovismo di Salvini francamente servono più per riempire le pagine dei giornali che non per affrontare la questione”, ha detto l’esponente del Pd.

“È molto sbagliato contrapporre lavoratori a lavoratori perché stiamo parlando di lavoratori di un settore che da molto tempo non vedono un rinnovo del contratto nonostante nel periodo del Covid molte aziende dei servizi pubblici locali abbiano ricevuto risorse importanti. Si tratta di lavoratori che vogliono salari più alti e se esercitano il diritto di sciopero nelle forme previste dalla legge devono essere rispettati e non sbeffeggiati perché questo Paese è migliorato anche grazie alle lotte dei nostri padri e dei nostri nonni che hanno consentito un miglioramento dei diritti dei lavoratori”, ha concluso Orlando.