Sicilia: Schifani, ‘cardiochirurgia pediatrica? Darò tutto il mio impegno, problema complesso’

Taormina, 18 nov. (Adnkronos) – “Il problema è complesso, è chiaro che darò tutto il mio impegno. Esiste il decreto Balduzzi, emanato durante il governo Monti che prevede un range da 4 a 6 milioni di abitanti per una unità operativa di cardiochirurgia pediatrica”. Così il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani parlando con i cronisti dopo avere annunciato un incontro con una delegazione di genitori dei piccoli pazienti della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina. “La Sicilia rientra in questo range, quindi la cardiochirurgia di Palermo rientra in questi parametri – dice Schifani – occorrerà lavorare. Incontrerò il ministro e la direzione generale per verificare possibilità di soluzioni che contemplino la specificità e la specialità che ha raggiunto il centro di Taormina. Io ce la metterò tutta per trovare un punto di mediazione, mi rendo conto che a volte queste presenze sono anche momento di serenità sociale”.