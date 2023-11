Sicurezza: da Cdm stretta su occupazioni abusive, carcere e procedure fast**

MeteoWeb

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Arriva anche una stretta per il contrasto delle occupazioni abusive dal Cdm ancora riunito a Palazzo Chigi. Nel pacchetto sicurezza cha ha ottenuto il disco verde è infatti introdotto un nuovo delitto, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chi, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile altrui, o comunque impedisce il rientro nell?immobile del proprietario o di colui che lo deteneva.

Per rendere più efficace questa norma vengono introdotte due misure che il governo giudica “molto innovative”. La prima: è prevista una causa di non punibilità per l?occupante che collabora all?accertamento dei fatti e rilascia volontariamente l?immobile occupato; la seconda: viene disciplinato un apposito procedimento, molto veloce, per ottenere la liberazione dell?immobile e la sua restituzione a chi ne ha diritto. In via ordinaria su questo provvederà il giudice, ma nei casi urgenti, in cui l?immobile occupato sia ad esempio l?unica abitazione della persona offesa, è prevista la possibilità che la liberazione/restituzione dell?immobile sia effettuata direttamente dalle forze di polizia che hanno ricevuto la denuncia, fermo l?intervento successivo di convalida del pubblico ministero e del giudice.