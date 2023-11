Sport: Abodi incontra a Bruxelles rappresentanti Regioni e Province autonome

MeteoWeb

Bruxelles, 24 nov. – (Adnkronos) – Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a Bruxelles per partecipare al Consiglio EYCS (Education, Youth, culture, sport), ha incontrato oggi il Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome. Durante la riunione, il Ministro ha sottolineato la necessità di un coordinamento sistemico che, nel rispetto delle autonomie e delle competenze tra Stato ed Enti Territoriali, sia capace di strutturare una programmazione efficace e coordinata, per migliorare le infrastrutture e rafforzare i progetti dedicati allo sport e i giovani.

?Consolidare la collaborazione – ha dichiarato Abodi – faciliterà anche una più efficiente allocazione dei fondi comunitari, nazionali e regionali. L?obiettivo comune è quello di limitare tutti gli impatti della sedentarietà e offrire ai giovani una rete di opportunità che contribuiscano a migliorare la loro qualità della vita? ha concluso il Ministro. Presenti in collegamento da remoto anche Lara Magoni, sottosegretario allo sport della Regione Lombardia e il capo della segreteria del Presidente della Regione Emilia Romagna, Giammaria Manghi.