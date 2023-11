Strage Cutro: Consap si affida all’avvocato Giulia Bongiorno, ‘non spetta risarcimento vittime’

MeteoWeb

Palermo, 15 nov. (Adnkronos) – La Consap ha deciso di affidare allo Studio legale dell’avvocata Giulia Bongiorno, la Presidente della commissione Giustizia al Senato, la gestione della richiesta di risarcimento danni presentata dalle parti civili nell?ambito del processo per la strage di Steccato di Cutro, dello scorso 26 febbraio quando morirono annegati un centinaio di migranti. E chiede di essere estromessa dal risarcimento delle vittime perché “non può essere assoggettato al codice delle assicurazioni”. La Consap, un’azienda di diritto privato totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gestisce i servizi assicurativi di rilievo pubblico ereditati da Ina, tra i quali in particolare il Fondo di garanzia per le vittime della strada e il Fondo di solidarietà in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura.

Le parti civili avevano chiesto alla scorsa udienza la citazione quali responsabili civili del fondo garanzia vittime della strada istituito presso Consap e della Sara assicurazioni, impresa designata. All?udienza di oggi il fondo di garanzia e Sara assicurazioni, tramite l?avvocato Francesco Colotti di Studio Bongiorno, hanno chiesto l?estromissione dal processo perché “non vi esistono norme che prevedono l?obbligo di assicurazione (e di conseguenza di risarcimento del fondo in caso di incidenti dei mezzi non assicurati) per le imbarcazioni, prive dei requisiti minimi di sicurezza, che operano in un contesto del tutto illegale, utilizzate dagli scafisti per il trasporto di migranti sulle nostre coste”.

Nella propria richiesta, dopo aver ricordato la vicenda relativa al viaggio, terminato con la Strage di Steccato di Cutro, i legali hanno fatto riferimento alle ?responsabilità istituzionali, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis, patiti e patiendi dai sopra indicati sopravvissuti e/o congiunti e/o eredi dei passeggeri della ?Summer Love? è tenuto anche il Fondo di garanzia per le vittime della strada costituito presso al CON- SAP, ai sensi dell?art. 283, co. ,1 Cod. As. Priv?. Adesso spetta al Tribunale decidere se accogliere la richiesta della Consap.