MeteoWeb

Berna, 22 nov. (Adnkronos) – La Svizzera ha approvato il trasferimento di 25 carri armati Leopard 2 dismessi alla Germania a condizione che non lascino gli Stati membri dell’Ue o della Nato. Lo ha annunciato il Consiglio federale svizzero, aggiungendo che “Berlino ha assicurato che i carri armati venduti rimarranno in Germania o presso partner della Nato o della Ue per colmare i propri deficit”.