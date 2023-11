La tempesta Debi si abbatte su Regno Unito e Irlanda: raffiche di oltre 120km/h, blackout e inondazioni | FOTO

MeteoWeb

Dalle prime ore di oggi, la tempesta Debi ha portato forti venti e forti piogge in Irlanda e Regno Unito, con raffiche di oltre 120km/h. In Irlanda, dove circa 100.000 case e aziende sono rimaste senza elettricità, erano in vigore allerte rosse per il vento, mentre nel Regno Unito erano state emesse allerte meteo color ambra e giallo, ma ora sono state revocate in entrambi i Paesi.

In Irlanda, Galway, sulla costa occidentale, è stata la contea più colpita dalla tempesta Debi, la cui rapida insorgenza ha lasciato agli abitanti di Galway City e Oranmore poco tempo per prepararsi. Nella contea, “ci sono molti danni, gravi inondazioni, alberi abbattuti, cavi staccati”, ha detto a BBC News Liam Carroll, Presidente del Consiglio della contea. “Ci sono detriti su alcune strade; molte strade sono state chiuse durante la mattinata, alcune sono impraticabili“. Una sezione lunga 100 metri della diga sulla strada costiera tra Oranmore e Galway è stata danneggiata dalla violenta mareggiata. Ampie aree all’interno e intorno alla stessa città di Galway sono state lasciate impraticabili a causa delle inondazioni e diverse piccole imbarcazioni sono state sollevate dalle acque spinte dal vento sulle banchine intorno a Claddagh Quay. Nella notte ad Athenry, sono state registrate raffiche di vento fino a 115km/h.

Decine di alberi sono caduti in tutta l’Irlanda a causa dei forti venti, anche a Louth, Dublino, Longford e Laois. Un’impiegata delle poste nella contea di Limerick è finita in ospedale dopo essere stata colpita da detriti volanti. Il forte vento ha costretto a cancellare molti voli in arrivo e in partenza all’aeroporto di Dublino. Registrati problemi e ritardi anche sulla rete ferroviaria.

Raffiche di 124km/h sono state registrate ad Aberdaron, sulla penisola di Llŷn, nel nord-ovest del Galles. In Scozia, i servizi ferroviari sono stati sospesi a causa delle inondazioni.

In Irlanda del Nord, NIE Networks ha affermato che circa 2.000 clienti sono rimasti senza elettricità, principalmente intorno a Craigavon, Newry e Downpatrick. La raffica di vento più forte registrata in Irlanda del Nord è stata di 119km/h a Killowen, nella contea di Down. Segnalate inondazioni a sud di Belfast e nella contea di Tyrone. Diverse strade sono state chiuse a Ballymena a causa della caduta di alberi e il Dipartimento per le infrastrutture ha affermato che ci sono segnalazioni di uno smottamento sulla strada costiera A2 a Glenarm, nella contea di Antrim. Translink ha detto che la stazione degli autobus di Lisburn è stata chiusa e che ci sono stati ritardi sulla rete di autobus e treni. La Polizia ha detto che diverse parti della rete stradale sono state allagate.

British Airways ha cancellato 50 voli all’aeroporto di Londra Heathrow. Anche l’aeroporto dell’Isola di Man ha subito numerose cancellazioni: un volo EasyJet da Manchester verso l’isola nel Mare d’Irlanda è tornato indietro dopo aver tentato inutilmente di atterrare.