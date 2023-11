MeteoWeb

Malaga, 21 nov. – (Adnkronos) – Il Canada conduce per 1-0 sulla Finlandia dopo il primo singolare del quarto di finale di Coppa Davis, in corso di svolgimento a Malaga. Milos Raonic, numero 318 del mondo ma ex numero 3, sconfigge Patrick Kaukovalta, numero 782 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-5, in un’ora e nove minuti. Tra pochi minuti in campo Gabriel Diallo, numero 139 del mondo, e Otto Virtanen, numero 171 del ranking.