Tennis: Malagò replica a Binaghi, ‘no a provocazioni, complimenti fatti di persona’

Milano, 28 nov. – (Adnkronos) – “Se ho fatto i complimenti al presidente Binaghi? Certo, di persona. Poi se uno casca nell’errore di seguire queste provocazioni si fa un danno allo sport e in particolare a questi ragazzi che hanno fatto un’impresa meravigliosa”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine del convegno ‘Sport Industry Talk’ replicando alla parole del presidente della federazione tennis e padel dopo la vittoria della Coppa Davis. “Non penso serva commentare ancora, nella vita bisogna volare alto, non c’è niente di peggio che finire in questa palude”, aggiunge il numero uno dello sport italiano.