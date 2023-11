Tennis: Nex Gen Finals, esordio vincente per Cobolli, Nardi ko al 5° set con Fils

MeteoWeb

Jeddah, 28 nov. – (Adnkronos) – Inizio vincente per Flavio Cobolli alla sesta edizione delle Next Gen Atp Finals (due milioni di dollari di montepremi), che si sta disputando sul veloce indoor della King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita. Nel secondo match del day 1, per il Gruppo Verde, il 21enne romano, numero 100 del mondo e quinta testa di serie, ha battuto 4-2, 3-4 (7-9), 4-1, 4-2, in un?ora e 38 minuti di partita, lo svizzero Dominic Stricker, numero 94 del ranking Atp e terza testa di serie. ?Ho giocato un?ottima partita e sono contentissimo di essere qua con tutta la mia famiglia?, il commento a caldo di un Cobolli stravolto dalla fatica ma felice. ?Il campo è veramente veloce ma io sono stato ancora più veloce, quindi ho dimostrato che posso giocarci?. Esordio amaro invece per Luca Nardi, che cede al francese Arthur Fils, testa di serie numero 1, in cinque set col punteggio di 2-4, 4-3 (8-6), 4-2, 1-4, 4-2.