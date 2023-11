Tennis: Renzi, ‘coppa Davis traguardo storico e trionfo meritato’

MeteoWeb

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “La vittoria della coppa Davis è un traguardo storico per il tennis italiano. L’insalatiera torna tricolore dopo quasi mezzo secolo. Onore ai giocatori, a cominciare da uno straordinario Sinner! Ma onore anche a capitan Volandri, al Presidente Binaghi, a tutte e tutti. E’ un trionfo meritato, questo di Malaga. E ci insegna a non mollare mai come ha fatto Sinner ieri annullando tre match point consecutivi nel decimo gioco del terzo set: un capolavoro assoluto di tenacia. Nessuno avrebbe scommesso su di noi in quel momento. E invece Jannik ha recuperato e poi vinto. Con la testa prima che con la racchetta! I vincitori sono davvero i sognatori che non si arrendono. E per chi ama il tennis fin da quando era piccolo oggi e’ una giornata semplicemente fantastica. Viva l’Italia”. Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi, commentando la vittoria dell’Italia.