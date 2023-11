Tennis: Sinner, ‘settimana speciale a Torino, ora la Davis’

MeteoWeb

Malaga, 20 nov. (Adnkronos) – “Da dove cominciare?Che settimana speciale! Giocare in casa davanti al pubblico italiano è un emozione incredibile che non si riesce a descrivere con le parole. Non mi sarei mai potuto immaginare un’atmosfera tale, da far venire la pelle d?oca. Grazie mille Torino, grazie ai tifosi italiani. Adesso si parte per la Coppa Davis”. Queste le parole di Jannik Sinner sui suoi social dopo le Atp Finals di Torino e in vista delle finali di Coppa Davis a Malaga.