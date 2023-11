Tutto pronto per il liftoff

MeteoWeb

Cresce l’attesa per il 2° lancio di Starship. Tutti i sistemi e le condizioni meteo sono “Go” per il liftoff, in corso il caricamento del propellente: lo ha confermato SpaceX.

L’azienda aveva inizialmente annunciato il decollo del suo enorme razzo il 17 novembre, ma i piani sono cambiati. “Dobbiamo sostituire un attuatore dell’aletta a griglia, quindi il lancio è posticipato a sabato,” aveva affermato il fondatore e amministratore delegato dell’azienda Elon Musk tramite X. Le alette a griglia sono le strutture simili a cialde del primo stadio Super Heavy, che aiutano il booster a tornare sulla Terra.