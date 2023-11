Ucraina: esplosa auto con a bordo combattenti ceceni vicino a Melitopol

MeteoWeb

Kiev, 27 nov. (Adnkronos) – Gli ucraini hanno fatto esplodere un’auto a bordo della quale si trovavano combattenti ceceni vicino a Melitopol. Lo ha reso noto il sindaco in esilio della città Ivan Fedorov, citando residenti locali che hanno riferito di spari vicino al villaggio di Myrne, situato pochi chilometri a nord di Melitopol, nella parte occupata dell’oblast di Zaporizhzhia.

“C’è stato uno scontro tra i combattenti ceceni fedeli al dittatore Ramzan Kadyrov e i partigiani ucraini”, ha detto il sindaco in esilio. “Mentre i ceceni aspettavano assistenza nella loro macchina, il veicolo è esploso ed è andato a fuoco”. Il numero delle persone uccise nell’attacco non è stato ancora confermato, ha aggiunto Fedorov.