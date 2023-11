Ucraina: Kiev, ‘Nestlé sponsor internazionale di guerra’

MeteoWeb

Kiev, 2 nov. (Adnkronos) – L’Agenzia nazionale ucraina per la prevenzione della corruzione (Nacp) ha aggiunto Nestlé alla sua lista di “sponsor internazionali di guerra”, per la sua continua attività in Russia. Lo ha annunciato il servizio stampa dell’agenzia, precisando che nel 2022 Nestlé aveva sette stabilimenti operativi in ??Russia che impiegavano 7.000 persone. Il mercato russo rappresentava circa il 2% delle sue entrate globali. Nestlé deve ancora rilasciare i dati finanziari per il 2022, secondo la Nacp per sfuggire alle pressioni internazionali.

Nestlé aveva già annunciato nel marzo 2022 che avrebbe interrotto le sue operazioni in Russia, con l?avvertenza che avrebbe continuato a fornire al paese ?prodotti essenziali? come il latte artificiale. Tuttavia, il quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung (Nzz) ha riferito nel febbraio 2023 che i mercati russi erano ancora pieni di prodotti tipici Nestlé, come “Nescafè, cereali da colazione della marca Bystrow, zuppe e dadi da brodo Maggi, cibo per animali Purina, praline e cioccolato”.