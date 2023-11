Ucraina: Patuanelli a Meloni, ‘lei pensa quello che ha detto in telefonata fake?’

MeteoWeb

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “La nostra interrogazione muove dalla telefonata tra la premier e chi da lei ritenuto essere il presidente della Commissione dell’Unione Africana. Ci è piaciuto molto quello che ha detto in quella telefonata. Lei ha detto che va trovata una via d’uscita accettabile” sia per la Russia che per l’Ucraina “e noi lo condividiamo. Ma c’è una Meloni che parla al telefono e una che parla ai consessi internazionali. Quel è la Meloni vera? Lei le pensa cosa che ha detto al telefono?”. Così Stefano Patuanelli dei 5 Stelle al premier time al Senato.