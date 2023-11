MeteoWeb

Roma, 2 nov (Adnkronos) – “Bravo Conte, stavolta hai ragione. La Premier Meloni deve rispondere dell’inganno dei due comici russi. E tu invece quando risponderai per aver fatto entrare l’esercito russo in Italia durante la pandemia? Quelli erano soldati, non comici. Caro Conte, la tua doppia morale ti impedisce di fare il moralista a senso unico”. Lo scrive Matteo Renzi su Twitter.