Ue: Gozi (Re), ‘accordo con Consiglio su pubblicità politica’

Roma, 7 nov (Adnkronos) – “Sono molto soddisfatto dell’accordo raggiunto con il Consiglio sul testo della nuova legge sulla pubblicità politica. Si tratta di un passo avanti molto atteso per la protezione delle nostre elezioni e delle nostre democrazie, e per una politica più transnazionale?. Lo afferma Sandro Gozi, relatore al Parlamento europeo della legge sulla pubblicità politica, commentando l?accordo sui negoziati tra Parlamento e Consiglio europeo raggiunto nella tarda serata di ieri.

?Grazie a questa legge – aggiunge l?eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo – diamo una risposta concreta alla domanda di più trasparenza nella pubblicità politica, in particolare quella online, e alla necessità di proteggere maggiormente le nostre democrazie dalle ingerenze straniere, garantendo la libertà di espressione di tutti?.

?Con questo accordo – continua Gozi – i cittadini europei sapranno individuare più facilmente la pubblicità politica online e chi la finanzia. Avremo regole più severe sulla profilazione e l?utilizzo dei dati personali, il divieto per i soggetti non basati nell?Ue di finanziare pubblicità politiche negli Stati membri, la creazione di una banca dati Ue per controllare le pubblicità politiche e, infine, eliminiamo tutti gli ostacoli alle campagne transnazionali in tempo per le elezioni del 2024?. ?Oggi – conclude – poniamo le basi per un?Unione europea più sicura, più giusta e capace di proteggere meglio i suoi cittadini e i suoi valori democratici?.