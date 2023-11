Vela: al via gli Europei di 49er, 49er FX e Nacra 17

MeteoWeb

Vilamoura, 7 nov. – (Adnkronos) – Velisti azzurri in Portogallo per l?edizione 2023 degli Europei di 49er, 49er FX e Nacra 17. Le acque di Vilamoura ospiteranno l?evento in programma da mercoledì 8 a lunedì 13 novembre. Oltre ai titoli continentali, in palio ci saranno carte olimpiche per Parigi 2024: conquisteranno un posto nazione per genere per i Giochi Olimpici, infatti, i Comitati Olimpici Nazionali meglio piazzati, tra quelli non ancora qualificati. Sarà una competizione entusiasmante, considerando anche che all?Olimpiade ogni Paese può qualificare una sola imbarcazione per classe. L?Italia ha già incassato un ingente bottino ai Mondiali andati in scena ad agosto in Olanda, dove ben sette equipaggi (compreso quello composto da Ruggero Tita e Caterina Banti nel Nacra 17) hanno conquistato il pass a cinque cerchi. A mancare all?appello sono proprio 49er e 49er FX, oltre al 470 misto che avrà una nuova chance nella rassegna iridata in programma dal 24 febbraio al 3 marzo 2024 in Spagna.

?Stiamo bene, ci siamo allenati molto intensamente nelle ultime settimane ? le dichiarazioni di Giulio Calabrò ed Uberto Crivelli Visconti (49er) in occasione dei test di fine ottobre all?Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI ?. Sarà un evento importantissimo, non vediamo l?ora di cominciare. Parigi 2024? È un sogno ma allo stesso tempo è un obiettivo professionale nel quale crediamo. Siamo motivati e consapevoli del nostro valore?. Tra le coppie di 49er FX iscritte quella formata da Sofia Giunchiglia e Giulia Schio: ?Siamo molto felici di partecipare ad una regata così importante anche in ottica Giochi Olimpici. Combatteremo fino all?ultimo con avversarie forti, daremo il massimo per agguantare il pass a cinque cerchi. Abbiamo la fortuna di essere grandi amiche oltre che compagne di squadra, questo ci aiuta nei momenti più complicati. La nostra forza è l?unione, siamo come sorelle?.

Queste gli azzurri in regata a Vilamoura. 49er: Leonardo Chistè e Simone Ferrarese, Riccardo Figlia di Granara e Federico Figlia di Granara, Jan Pernarcic e Giovanni Sandrini, Lorenzo Pezzilli e Tobia Torroni, Giulio Calabrò e Uberto Crivelli Visconti, Alessandro Veronelli e Seneca Renzo Veronelli. 49er FX: Giorgia Bertuzzi e Jana Germani, Silvia Speri e Alexandra Stalder, Sveva Carraro e Carlotta Omari, Sofia Giunchiglia e Giulia Schio. Nacra 17: Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini, Giulia Fava e Arto Hirsch, Caterina Banti e Ruggero Tita.