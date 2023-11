Violenza su donne: Atm Milano inaugura panchina rossa in memoria collega tranviera

MeteoWeb

Milano, 23 nov. (Adnkronos) – In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, Atm rinnova il suo impegno contro ogni forma di discriminazione e il suo sostegno alle donne con una nuova campagna di sensibilizzazione dal titolo ‘L?arte di opporsi alla violenza’, con opere dell?artista iraniana Bahar Sabzevari. Una campagna che l’azienda ha scelto di dedicare anche alla collega tranviera Alessandra C., vittima di femminicidio, con una panchina rossa realizzata dai colleghi che sarà posata domani all?interno del deposito tram di via Leoncavallo.

In una nota, Atm sottolinea di essere “da anni fortemente impegnata non solo nel contrasto ad ogni forma di aggressione, ma anche nel promuovere i valori di rispetto, inclusione e unicità delle persone, per dare spazio ad una cultura che accolga le specificità di tutti per una società realmente inclusiva”. La campagna ‘L?arte di opporsi alla violenza’ sarà presente per tutto il mese di novembre nelle stazioni della metropolitana. Atm ha scelto le opere della nota artista iraniana Bahar Sabzevari, che con la sua arte si è fatta portavoce delle condizioni delle donne nel suo Paese di origine e nel mondo. Il suo lavoro, fatto principalmente di autoritratti e di ritratti di donne, racconta anche attraverso dettagli onirici le speranze, le paure e i sogni del mondo femminile.

In questi giorni, inoltre, annunci sonori verranno diffusi in metropolitana per ricordare il numero gratuito nazionale antiviolenza e antistalking 1522, a cui tutti possono rivolgersi. L’azienda, infine, continua a lavorare per migliorare il gender balance e per incrementare ulteriormente la presenza di genere femminile (ad oggi ancora al 9,6%), con l?obiettivo di raggiungere nei prossimi anni una quota del 15% di donne all?interno del gruppo.