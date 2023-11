Violenza su donne: La Russa, ‘problema culturale, lavoro scuole per cambio mentalità’**

MeteoWeb

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – La violenza contro le donne “è un problema soprattutto culturale, accanto alla prevenzione e alle norme, occorre lavorare a partire dalle scuole, per far cambiare una mentalità che tarda a cambiare, per dire che la violenza sulle donne va bandita”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine degli incontri avuti alla House of Lords di Londra, in Inghilterra. “C’è un film della signora Cortellesi che è uscito da poco e che per mia iniziativa vedremo in Senato giovedì, con l’avvicinarsi della giornata dedicata alla lotta al femminicidio”, ha poi aggiunto la seconda carica dello Stato con riferimento alla pellicola di Paola Cortellesi ‘C’è ancora domani’, in questi giorni nelle sale.