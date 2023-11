Violenza su donne: lunedì incontro a Patti, l?impegno dell?Asp di Messina

MeteoWeb

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) – In occasione delle iniziative dedicate alla giornata internazionale relative alla prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, l?Asp di Messina, lunedì 27 novembre, presso l?aula del presidio ospedaliero di Patti, realizza un incontro che coinvolge la comunità professionale in veste di relatori e di partecipanti, per presentare l?impegno dell?Azienda, attraverso il sistema dei suoi servizi territoriali e ospedalieri sul tema nella prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza di genere. In ambito territoriale, i Consultori Familiari sono i servizi sentinella ai quali le donne si rivolgono per una prima accoglienza e ascolto e che hanno un ruolo elettivo nei programmi scolastici di educazione all?affettività: i team multiprofessionali, infatti, promuovono all?interno delle classi percorsi di riflessione e sensibilizzazione sui temi dell?educazione alla relazione e alla parità di genere. Il più recente progetto aziendale ?Ascolta il tuo corpo e seguimi?, finanziato dalla regione Sicilia ha permesso di intensificare gli interventi nelle Scuole e di implementare gli spazi consultoriali dedicati alle nuove generazioni. Tutto questo accompagnato da una significativa campagna di comunicazione sociale che ha fatto ricorso ad un linguaggio più smart e friendly.

L?Asp è poi impegnata nella presa in carico del problema con i Pronto Soccorso dei suoi Presidi Ospedalieri, distribuiti in tutta la provincia, dotati di procedure dedicate, come il Codice Rosa e con i servizi specialistici rivolti al sostegno psicologico, all?elaborazione del trauma e alla presa in carico della violenza assistita e, dunque, dei più piccoli. I servizi dell?Asp, ancora, nelle diverse realtà locali, sono in rete con le altre istituzioni coinvolte (Forze dell?ordine e Servizi sociali degli enti locali), con i Centri di Ascolto (CAV), le Case Rifugio e le associazioni di settore.

L?Azienda Sanitaria ha anche istituito il Tavolo Tecnico Aziendale con compiti precisi di coordinamento della politica aziendale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere che opera con i suoi 4 gruppi di lavoro dedicati al monitoraggio delle procedure, alla formazione e comunicazione, all?educazione alla salute e alla ricerca e sviluppo. Lo stesso Comitato Unico di Garanzia dell?Azienda, con compiti istituzionali precisi in tema di iniziative per le pari opportunità e lotta alle discriminazioni, promuove azioni positive rivolte a tutto il personale aziendale per la promozione della parità di genere e lotta alle discriminazioni. In questo quadro, l?evento di lunedì 27 novembre richiama il senso di un impegno quotidiano per ribadire che per i Servizi Sanitari Aziendali ogni giorno è 25 Novembre.