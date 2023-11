Violenza su donne: ‘Non è normale che sia normale’, Azione in piazza in 19 città

MeteoWeb

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – Azione in piazza oggi contro la violenza sulle donne, perché, come recita lo slogan scelto “Non è normale che sia normale”. In 19 città italiane, parlamentari, consiglieri regionali e comunali del partito di Carlo Calenda si sono dati appuntamento per ribadire che la mobilitazione deve andare di passo con la prevenzione e che ogni istituzione deve fare la propria parte per contrastare ogni fenomeno violento contro le donne. A Roma, in piazza della Madonna dei Monti, la presidente di Azione, Mara Carfagna, le deputate Valentina Grippo e Giulia Pastorella, il consigliere regionale Alessio D’Amato e la capogruppo all’Assemblea Capitolina, Flavia De Gregorio, hanno incontrato decine di Under 30.

?Da vicepresidente della Commissione cultura e istruzione alla Camera dei Deputati sento il dovere di ribadire quanto sia importante parlare di questi temi nelle nostre scuole, educare i ragazzi e le ragazze fin da piccoli. Solo facendo ognuno la propria parte possiamo affrontare questo problema?, ha detto la deputata di Azione, Valentina Grippo. “Siamo in piazza – ha invece ricordato D’Amato – per ribadire che le donne devono essere ‘libere di essere libere’. Per ricordare Giulia Cecchettin e tutte le donne uccise da un uomo. Giulia come Mahsa Amini, donne vita e libertà. Bisogna potenziare i centri antiviolenza, e sbaglia la Regione Lazio a chiudere luoghi come Lucha y Siesta fondamentali per fermare questa strage”.

?Non è giusto che ancora oggi le denunce vengano minimizzate o ignorate da chi dovrebbe proteggerci, come non possiamo più negare che spesso chi presta soccorso non ha gli strumenti per riconoscere i segni della violenza. Serve una grande opera di sensibilizzazione per educare gli uomini, le forze dell?ordine, i soccorritori a riconoscere e prevenire, dove possibile, gli episodi di violenza’, ha concluso De Gregorio.