Violenza su donne: Pollastrini (Pd), ‘a Milano piazza piena di libertà e dignità’

MeteoWeb

Milano, 25 nov. (Adnkronos) – “Una piazza densissima, mescolata e di tante ragazze con gruppi di giovani a prendere coscienza”. Così Barbara Pollastrini, esponente del Partito Democratico, definisce la manifestazione contro la violenza che si è tenuta oggi a Milano.

“Si sono unite le emozioni, l?indignazione nell?intelligenza e nella passione contro la violenza e per la libertà delle donne come premessa della dignità di ogni persona -aggiunge-. Mentre si scandivano i nomi, la sofferenza e la rabbia si trasformavano nella volontà di lotta per i diritti umani ovunque nel mondo”. E allora, conclude, “grazie a chi ha voluto ritrovarsi, a chi ha organizzato e a chi ha aperto. Grazie alle amiche tutte e in particolare alle donne e alle talentuose ragazze del Pd”.