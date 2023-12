2023: SocialData/Adnkronos, spettacolo e sport temi più discussi dai social, Fedez più citato di Ferragni**

MeteoWeb

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – Intrattenimento e sport gli argomenti più discussi sui social nel 2023, con ben 345 milioni di conversazioni rilevate. E’ quanto emerge dal rapporto ‘2023 – Un anno di web e social network’, realizzato da SocialData in esclusiva per Adnkronos. L’analisi riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 dicembre di quest?anno.

Il Festival di Sanremo è stato l?argomento più discusso dell?anno nella categoria intrattenimento (707K), seguito dallo scudetto del Napoli (495K) e la finale di Champions persa dall?Inter contro il Manchester City (434K). Da notare come il gossip giochi ancora un ruolo fondamentale nel suscitare gli interessi degli italiani: tra gli argomenti più discussi ci sono stati infatti le separazioni di Totti-Blasi e Bonolis-Bruganelli, ma anche l?eredità ricevuta da Marta Fascina e le rivelazioni contenute in ‘Spare’, il libro del principe Harry.

Tra i personaggi della tv è Fabio Fazio il più citato (302K), segno che il suo addio alla Rai ha generato molte conversazioni. Fedez ‘batte’ invece Chiara Ferragni: il rapper è stato citato 318K volte, contro le 281K della moglie.

Tra gli sportivi prevalgono i personaggi legati al mondo del calcio: Lionel Messi (848K), Romelu Lukaku (304K) e Luciano Spalletti (298K) sono i tre più citati. Dietro il ct della nazionale si piazza invece Jannick Sinner (219K), il cui exploit alla Coppa Davis ha prevalso nelle conversazioni che lo riguardano.