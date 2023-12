Agricoltura: Mattarella, ‘dieta mediterranea modello di vita, Italia non si chiuda su difensiva’

MeteoWeb

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Agricoltura, questa sconosciuta si potrebbe dire: 220 miliardi di valore di beni prodotti e quasi 1 milione e 400.000 occupati nel sistema agro-alimentare. L?Unione europea è il primo esportatore globale di prodotti agro-alimentari e, in essa, Italia e Francia si contendono il primo posto. È parte del soft power europeo. Con essi, si esporta uno standard di qualità e di salute, si afferma un modello di consumo e di vita che si impone ai mercati -come nel caso della dieta mediterranea- con la persuasione del suo valore, il contrario di tentazioni di chiusura”. Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Assemblea di Confagricoltura.

“Si pensi -ha aggiunto il Capo dello Stato- che l?Italia è nel gruppo di testa della classifica dell?Unione europea che ha valorizzato le nostre produzioni nelle denominazioni di ‘indicazione geografica protetta’, di ‘denominazione origine protetta’, di ‘specialità tradizionale garantita’. Un?Italia, dunque, non sulla difensiva ma che può giocare d?iniziativa a tutto campo; in una stagione che vede, insieme, alimentazione, tutela dell?eco-sistema, governo del territorio, valorizzazione dei beni ambientali. È necessario rendere tutti consapevoli di quanto centrale sia oggi l?agricoltura. Un volano per la crescita, per la creazione di filiere produttive; presupposto per l?export delle eccellenze del Made in Italy; veicolo di innovazione e promozione della ricerca e della salute. Protagonista nella gestione dei territori e per la tutela dell?ambiente, proteggendo le culture, e le colture, che hanno modellato, nei secoli, il paesaggio e il modo di vivere italiano”.