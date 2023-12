Agroalimentare: Coldiretti, ‘a Morimondo chiude serie di sette incontri su Pac’

MeteoWeb

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – Si chiude venerdì 15 dicembre a Morimondo, nel Milanese, la serie di sette incontri con i soci sul territorio che nel 2023 la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza ha dedicato alla nuova Politica agricola comune dell’Unione europea. L?appuntamento è alle 10 nella Sala Capitolare dell?Abbazia di Morimondo, dove i tecnici della Federazione incontreranno gli imprenditori dell?Ovest Milanese e in particolare della zona che fa capo agli uffici di Abbiategrasso.

Come già negli eventi precedenti, a rispondere alle richieste di chiarimento da parte degli agricoltori interverranno Marianna Piscone e Francesco Borra, responsabili rispettivamente del Centro di Assistenza Agricola e dell?Area Tecnica di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza.

In precedenza, spiega la Coldiretti, gli incontri sulla nuova Pac, che hanno raccolto sempre un consistente numero di agricoltori partecipanti, si sono svolti a Milano, Melzo e Busto Garolfo nell?area metropolitana milanese, a Biassono in provincia di Monza e Brianza, e a Lodi. Codogno ha invece ospitato il convegno sulla programmazione europea in occasione della Fiera autunnale di novembre.