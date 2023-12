Ambrogini: Sardone (Lega), ‘quest’anno il miglior discorso di Sala, il silenzio’

MeteoWeb

Milano, 7 dic.(Adnkronos) – “Beppe Sala è sindaco da ormai sette anni e il 2023 è l?anno del suo miglior discorso in occasione della premiazione degli Ambrogini d?Oro: il silenzio più totale”. Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega.

“Mai era capitato -afferma Sardone- ma è la cosa più giusta che potesse fare: stare zitto dopo le innumerevoli figuracce collezionate, ultimo il ‘balletto’ per il posto in platea alla Scala di fianco alla senatrice a Segre per evitare i rappresentanti del governo. La mancanza di rispetto istituzionale di Sala nei confronti della città di Milano oggi ha raggiunto il suo apice: non solo è scappato dai giornalisti presenti, ma è riuscito persino a svilire gli Ambrogini d?Oro, riducendoli a una quisquilia da nulla”.

“Sala -conclude l’esponente leghista- non ha ancora capito che agli Ambrogini e alla Scala non è presente in quanto Beppe Sala ma per il suo ruolo di sindaco. Dopo il pessimo show in Consiglio comunale, un?altra dimostrazione d?arroganza e scarso senso del ruolo che ricopre. Milano ha bisogno di ben altro”.