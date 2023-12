Atletica: Diaz saluta il 2023 con una vittoria nel triplo a Pamplona con 16,90

MeteoWeb

Pamplona, 29 dic. – (Adnkronos) – Si chiude con un successo il 2023 di Andy Diaz. Il primatista italiano del triplo festeggia la vittoria al meeting indoor di Pamplona, in Spagna, con un salto a 16,90 in una gara affrontata con la rincorsa ridotta a soli sette passi, dimezzata rispetto a quella completa, e che di fatto dà il via alla nuova stagione al coperto. È anche una prova di carattere per il portacolori della Libertas Unicusano Livorno, 28 anni compiuti il giorno di Natale, che al quinto tentativo riesce a pareggiare la misura ottenuta dal portoghese Tiago Pereira e viene premiato dal secondo miglior risultato, il 16,87 del primo turno in una serie proseguita al Navarra Indoor Athletics con 16,73 e 16,83, poi nullo il quarto e 16,61 all?ultimo ingresso in pedana. Il campione della Diamond League per il secondo anno consecutivo, che al Golden Gala di Firenze con 17,75 è riuscito a togliere il record nazionale al coach Fabrizio Donato, come noto potrà indossare la maglia della Nazionale dal 1° agosto 2024.

Nella prima uscita stagionale l?astista Roberta Bruni riparte dalla quota di 4,30 superata alla seconda prova. Un test con rincorsa accorciata a dodici appoggi, ma soprattutto con l?obiettivo principale di lavorare sulla tecnica dopo un paio di mesi di allenamento svolti proprio a Pamplona sotto la guida tecnica del cubano Alexandre Navas. In una serata cominciata a 4,10 senza problemi, arrivano poi tre errori a 4,40 con un?asta ancora troppo morbida per quella misura nella gara di debutto della primatista italiana, quest?anno capace di migliorare entrambi i suoi record con 4,62 al coperto e 4,73 outdoor. L?azzurra dei Carabinieri si piazza quarta mentre a imporsi è la spagnola Andrea San José, l?unica a saltare 4,40.