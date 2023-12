Atletica: Tamberi, ‘Jacobs? Gli auguro di trovare forma migliore’

MeteoWeb

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “Jacobs? Le nostre sono due strade diverse, ha scelto di allenarsi in America e gli auguro di ritrovare la sua forma migliore. Io penso al mio lavoro, ho provato a scrivergli e incoraggiarlo ma se serviva questo a spronarlo ben venga. Tokyo per noi è stata la perfezione, ma perché non sognare che possa ripetersi? Tutto è possibile”. Lo ha detto il campione olimpico di Tokyo nel salto in alto Gianmarco Tamberi, a margine della premiazione dei Collari d’Oro parlando del campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs.