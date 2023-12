Bankitalia: nessun gruppo italiano a rilevanza sistemica globale**

MeteoWeb

Roma, 1 dic. – (Adnkronos) – Sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2022, nessuna istituzione finanziaria autorizzata in Italia viene identificata nel gruppo delle istituzioni finanziarie a rilevanza sistemica globale (G-SII). Lo comunica la Banca d?Italia che identifica annualmente le istituzioni finanziarie a rilevanza sistemica globale autorizzate in Italia in base a una metodologia definita nel regolamento delegato UE/2014/1222 della Commissione europea.

Il gruppo UniCredit, che era stato identificato come G-SII lo scorso anno, non è quindi più tenuto a mantenere la riserva di capitale prevista per le G-SII (precedentemente fissata all?1 per cento delle esposizioni complessive ponderate per il rischio, RWA). Il gruppo, in quanto identificato come istituzione a rilevanza sistemica nazionale dalla Banca d?Italia, rimane tuttavia tenuto a mantenere la riserva di capitale prevista per le O-SII, che dal prossimo 1° gennaio sarà pari all?1,50 per cento degli RWA.