Basket: Petrucci, ‘possiamo farcela ad organizzare il mondiale ma serve aiuto governo’

Roma, 11 dic. – (Adnkronos) – “Il basket europeo oggi la fa da padrone e l’Italia può battere tutte. Ci può essere un grande successo per il basket? Tutto è possibile nello sport. Ora mi sono messo in testa di avere il mondiale di basket, voglio coltivare questo sogno. L’Europa ha questa chance, ne discuterò in Consiglio Federale”. Lo dice il presidente della Fip Gianni Petrucci, al microfono de “La Politica nel Pallone”, su Gr Parlamento. “Fondamentale sarà l’impiantistica, ma ci sono i presupposti. Noi pensiamo di farcela, ma per farlo abbiamo bisogno del Governo perché un mondiale è una cosa troppo importante. Lo sport italiano è sempre stato tra i primi 10 al mondo e questo dimostra che c’è grande capacità organizzativa e grandi dirigenti”, aggiunge Petrucci.