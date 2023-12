C.sinistra: Delrio (Pd), ‘unità e incontro per dare forza, Prodi grande federatore’**

MeteoWeb

Roma, 2 dic (Adnkronos) – “Sappiamo che c’è stato un grande federatore, che è stato Romano Prodi, che viene da questa cultura, e sappiamo che per rappresentare l’alternativa c’è bisogno che le coalizioni si ‘stringano’ sempre di più. Questa è una esigenza forte, bisogna che si trovi un modo per dare forza e concretezza alla proposta politica che sia percepita dai cittadini”. Lo ha detto all’Adnkronos il senatore del Pd Graziano Delrio, a margine della seconda giornata di lavori dell’assemblea dei Popolari, parlando della questione della leadership del centrosinistra.

“La cosa che si può dire è che questo metodo che la cultura cattolico- democratica ha messo nella politica, il metodo dell’ascolto, della mediazione, dell’incontro, dell’unità, potrebbe aiutare il centrosinistra a trovare le soluzioni credibili per il Paese”, ha aggiunto Delrio.