Calcio: Allegri, ‘più che rispondere all’Inter dobbiamo fare una bella prestazione’

MeteoWeb

Torino, 30 dic. – (Adnkronos) – “Più che una risposta all’Inter dobbiamo fare una bella prestazione, è uno scontro diretto contro una squadra che sta facendo molto bene come ha dimostrato battendo anche il Napoli l’ultima giornata”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, al microfono di Dazn, a pochi minuti dal match con la Roma.

“Chiesa ha fatto gli ultimi due allenamenti buoni, aveva questo fastidio al tendine rotuleo la settimana scorsa, quindi ho fatto una scelta di far partire Yildiz, che ha fatto bene a Frosinone. Comunque Chiesa sta molto bene e sarà un cambio molto importante durante la partita”, aggiunge Allegri che chiude sul grande ex Paulo Dybala. “Paulo è un giocatore balistico, un giocatore di classe, un giocatore realizzativo, quindi bisognerà stare molto attenti”.