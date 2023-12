Calcio: Bennacer, ‘Ibra ci darà qualcosa in più, è un vincente’

MeteoWeb

Milano, 20 dic. – (Adnkronos) – “Ibra resta Ibra anche se non gioca. E’ sempre un bene averlo con noi, ha una mentalità vincente. Ci darà qualcosa in più e sarà sempre meglio”. Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer si esprime così in merito al ritorno in rossoneri di Zlatan Ibrahimovic, a margine di un incontro con i tifosi a Casa Milan. Il 26enne algerino parla poi delle sue condizioni dopo il lungo stop: “Sto bene, sono contento perché il ginocchio è ok ed è un mese che sono rientrato. Piano piano ritroverò il ritmo”. Infine sulla sua convocazione per la Coppa d’Africa con la nazionale algerina spiega. “Le convocazioni non sono ancora uscite. Quando la tua nazionale ti chiama e stai bene, è dura di rifiutare. Se mi chiamano sarò disponibile”.