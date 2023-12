Calcio: Furlani, ‘ingiusto mettere sempre in discussione Pioli’

MeteoWeb

Milano, 30 dic. – (Adnkronos) – “Non è andata come speravamo, ma si volta pagina. Oggi è una partita importantissima, siamo uniti e compatti. Si mette sempre in discussione mister Pioli, cosa che non mi sembra giusta. Dobbiamo dargli una rosa completa, abbiamo avuto i problemi che tutti sappiamo, ma stiamo lavorando”. Così l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, al microfono di Sky Sport, prima del match casalingo con il Sassuolo. “Saremo pronti a cogliere le opportunità se ci saranno, ma la realtà di dopo domani sarà diversa rispetto a quella di ieri”, aggiunge Furlani.